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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفتح باب التجنيس للوافدين إمتثالاً بأمريكا بشروط ميسرة وبسيطة!قد تكون من اصحاب النصيب

في ضمن الرؤية التي تمشي علي خطاها المملكة اجمع لعام 2030 فقد اتاحت المملكة إمكانية التقديم للحصول علي الجنسية السعودية خلال فترة محددة التي تضعها المملكة طبقاً للمرسوم المحددة وهناك بعض الفئات الثابتة التي يمكنها الحصول علي التجنيس بشكل مباشر وهذه الفئات هي:

من كانت تابعيته عثمانية منذ عام (1332) هجرياً وهم من سكان السعودية الاصليين.

العثمانيون المولودون علي اراضي السعودية والمستمرين في الاقامة داخلها منذ 1332 هجرياً ولم يكتسب الجنسية قبل تاريخ 1345 هجرياً.

من كان من غير الرعايا العثمانيين في الاراضي السعودية من عام 1332 هجرياً وحافظ في الاقامة فيها حتي 1345 هجرياً ولم يكتسب الجنسية.

وهذا بأمر من الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حيث يجوز منح الجنسية لمن ولد داخل السعودية من اب اجنبي وام سعودية.



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في ضمن الرؤية التي تمشي علي خطاها المملكة اجمع لعام 2030 فقد اتاحت المملكة إمكانية التقديم للحصول علي الجنسية السعودية خلال فترة محددة التي تضعها المملكة طبقاً للمرسوم المحددة وهناك بعض الفئات الثابتة التي يمكنها الحصول علي التجنيس بشكل مباشر وهذه الفئات هي:

من كانت تابعيته عثمانية منذ عام (1332) هجرياً وهم من سكان السعودية الاصليين.

العثمانيون المولودون علي اراضي السعودية والمستمرين في الاقامة داخلها منذ 1332 هجرياً ولم يكتسب الجنسية قبل تاريخ 1345 هجرياً.

من كان من غير الرعايا العثمانيين في الاراضي السعودية من عام 1332 هجرياً وحافظ في الاقامة فيها حتي 1345 هجرياً ولم يكتسب الجنسية.

وهذا بأمر من الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حيث يجوز منح الجنسية لمن ولد داخل السعودية من اب اجنبي وام سعودية.