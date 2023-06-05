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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. ردة فعل مواطن سعودي تفاجأ باستيلاء جاره على موقف سيارته أسفل العمارة!

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل مواطن، بعدما قام جاره بوضع سياراته أمام منزله. وقام "الجار" بصف سياراته الثلاثة أمام منزل موثق الفيديو، الذي لم يجد أي مكان لسيارته، حسبما أبان مقطع الفيديو. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : اول ايام ذو القعدة كابوس للمغتربين العاملين بهذه المهن ترحيل نهائي من السعودية .. اسماء المهن أجمل من بنات السعودية وكل أميرات الخليج.. شاهد عروس يمنية في اسرائيل كأنها حورية من الجنة شاهد ؟ مواطن سعودي حاول العبث مع أفعى أناكوندا المرعبة.. لكن نهايته كانت صادمة! لبنات السعودية الحلم اصبح حقيقة.. بامر ملكي يسمح لكم الزواج من هذه الجنسية العربية.. ماهي؟ لن تصدق.. كم تبلغ ثروة الاميرة ريم ابنة الملياردير السعودي الوليد بن طلال.. الرقم صادم عامل اجنبي شديد الفقر عُرض عليه الزواج بمطلقة سعودية لكن في ليلة الزفاف اكتشف حيلتهم الصادمة على خُطى أمريكا.. السعودية تمنح الجنسية للوافدين عند إقامتهم هذه المدة دون سفر سعودي ينهي حياة صديق طفولته بطريقة وحشية هزت المملكة.. والصدمة عندما اكتشفو السبب! وقال موثق الفيديو: "لما ربنا يرزقك بجيران مزعجين، بيكون وضعك كذا ولا تجد موقف لسيارتك، كل شقة لها موقف، ولنا جار وضع سياراته الثلاثة في الـ 3 مواقف". وتابع: "ما أبي أغلط ولكن شيء ينرفز، حاولت أنام ما قدرت، سيارتي مصفوفة في الشارع، وهذه ليست المرة الأولى، وأنا نبهت قبل سابق، قلة أدب بصراحة". وفي النهاية قام موثق الفيديو، بتغيير طريقة وقوف سياراته، خوفاً من أن يصطدم بها أحد، لأنها كانت تأخذ مساحة كبيرة من الشارع. pic.twitter.com/AoWgj491Lh — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) May 28, 2023

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