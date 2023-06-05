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عدن - ياسمين التهامي - عاجل... رومانو: كريم بنزيما يوقع عقد الانضمام لنادي الاتحاد السعودي

أكد منذ قليل صحفي الانتقالات الشهير والموثوق فابريزو رومانو”، أن اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما” قد وقع بالفعل على عقود الإنضمام لنادي اتحاد جدة، وأن نجم ريال مدريد السابق سوف ينتقل للدوري السعودي في الميزكاتو الصيفي القادم، في إضافة هامة للفريق خلال الفترة القادمة.

بنزيما في اتحاد جدة الموسم القادم

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وكان نادي ريال مدريد قد اصدر بياناً هاماً أمس الأحد الموافق 4 يونيو 2023، أعلن من خلاله رحيل اللاعب “كريم بنزيما” عن الفريق بعد مسيرة كروية مميزة استمرت لمدة 14 عاماً توج فيها بالعديد من الألقاب المحلية والعالمية.

وأكد “رومانو” عبر تدوينه له على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نجم ريال مدريد “بنزيما” قد وقع على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله لنادي اتحاد جدة بالدوري السعودي.

واضاف الصحفي أن عقد بنزيما مع اتحاد جدة سوف يتمد حتى يونيو 2025، كما أنه يشمل خيار التمديد لموسم إضافي، جاءت تلك التصريحات وسط متابعة كبيرة من عشاق اللاعب الفرنسي والدوري السعودي، أملاً في ضم نجم ريال مدردي للاتحاد خلال الفترة القادمة.