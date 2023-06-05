شكرا لقرائتكم خبر عن راموس وكانتي بجوار بنزيما.. "الاتحاد السعودي" يرغب في لم الشمل وإذاعة Cadenaser الإسبانية تكشف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - راموس وكانتي بجوار بنزيما.. “الاتحاد السعودي” يرغب في لم الشمل وإذاعة Cadenaser الإسبانية تكشف

تقارير صحفية عِدة أكدت عن إمكانية ضم أساطير “ريال مدريد” من جديد مع بعضهم البعض كما كانوا سابقاً، ولكن تِلك المرة مع نادي عربي، وذلك حيث أعلن “الاتحاد السعودي” عن رغبته في ضم راموس وكانتي بجوار بنزيما وذلك في الفترة المُخصصة للانتقالات الصيفية..

أساطير ريال مدريد “راموس وبنزيما” على أعتاب “الاتحاد السعودي”

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لى سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة من قِبل الإذاعة الإسبانية Cadenaser أن نادي “الاتحاد السعودي” يُعلن رغبته في التعاقد مع “كانتي” متوسط الميدان الفرنسي وأيضاً “سيرجيو راموس” المُدافع الإسباني، وهذا الأمر يُوضح رغبة “الاتحاد الشديدة” في الجمع بين (راموس – كانتي – بنزيما” في فريق واحد.

ومن جانب آخر أشارت إذاعة Cadenaser الإسبانية أنه يُمكن أن يجتمع هؤلاء اللاعبين مرة أخرى في نادي “الاتحاد” ليكونوا ضِمن قائمة الفريق خلال الموسم القادم.

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“راموس” حائر بين عروض الأندية السعودية

يُذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت تقديم العديد من العروض إلى اللاعب “راموس” من قِبل بعض الأندية السعودية، وذلك حيث ذكرت العديد من التقارير الصحفية أن “راموس” تلقى عرض بقيمة 30 مليون يورو مُقدماً من فريق “الهلال”، فيما أفادت التقارير الأخرى أن “نادي النصر” السعودي بات مُهتماً أيضاً في ضم راموس إلى صفوفه، وذلك بخلاف “نادي الاتحاد”.