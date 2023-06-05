شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 6 جنسيات مقيمة في السعودية..والمفاجاة في نسبة اليمنيين.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكثر 6 جنسيات مقيمة في السعودية..والمفاجاة في نسبة اليمنيين..

: أظهرت النتائج الرئيسية لتعداد السعودية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء على موقع التعداد، ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 32.175.224 نسمة.

....: وأوضحت النتائج، أن عدد السعوديين بلغ 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

6%. وحول توزيع السكان في المملكة من غير السعوديين وفق أبرز الجنسيات: 1- البنغلاديشية 15.8%. 2-الهندية 14.1%. 3-الباكستانية 13.6%. 4-اليمنية 13.5%. 5-المصرية 11.0%. 6-السودانية 6.1%.

..: هذه هي أكثر 6 جنسيات مقيمة في السعودية..والمفاجاة في نسبة اليمنيين..