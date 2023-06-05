شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي القحطاني يثير سخط رجال السعودية بعد كلامه عن صفات المرأة التي تستطيع التحكم في أي رجل سعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مشهور تيك توك سعود القحطاني حالة من الجدل بسبب تصريحاته حول المرأة التي يختارها ويفضلها الرجل. وقال خلال مقطع فيديو: “الجيدة ما يبيها الرجال.. أما إذا وحدة تملعنت وكانت ملعونة، وتحس أنها فاهمة الدنيا صح، تقدر تمشيه مظبوط”، لافتا إلى أن الرجال لا يمشون صح إلا مع هذه المرأة . وتابع: “أما الطيبة ما يبيها لو تتنطط ما يبيها، يبي واحدة ملعونة الوالدين.. تتحكم فيه كده، وينفذ كل طلباتها”. وأثار سعود حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، وأيد مغردون وجهة نظره، فيما انتقده آخرون. .

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