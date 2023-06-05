وزير الدفاع: التخادم بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر مؤخرا بشكل أكبر

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم الإثنين، القبض على عناصر إرهابية قادمة من المناطق الخاضعة للحوثي لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن والملحق العسكري مارك وايتمان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأشار وزير الدفاع الى ما تشهده عدن من تحسن أمني ملحوظ بعد الجهود المبذولة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وملاحقة عناصرها في المحافظات المجاورة.



وقال الفريق الداعري إن "التخادم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية الأخرى ظهر بشكل أكبر في الآونة الأخيرة".



وأشار إلى "القبض على عدد من عناصر هذه التنظيمات الإرهابية وهي في طريقها لتنفيذ عمليات في المناطق المحررة وبتخطيط من قبل مليشيا الإرهاب الحوثية"، دون الإشارة إلى مكان وزمان عملية القبض.



وأضاف، أن "السلام لن يتحقق إلا بردع مليشيا الحوثي الإرهابية الناكثة بالعهود والمواثيق"، محذرا من خطورة استمرار التهريب الإيراني الحوثي للمسيرات والصواريخ والألغام البحرية المهددة للإقليم والملاحة الدولية.



كما أعرب وزير الدفاع اليمني عن شكره للدور الذي تلعبه البحرية الأمريكية في مكافحة التهريب.



من جهته عبر السفير الأمريكي عن تقديره لجهود الاجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب، منوها بأهمية توحيد جهود كافة القوى المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي لإرغام مليشيا الحوثي وإخضاعها للسلام.

