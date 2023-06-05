شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعر فستان ااسعودية رجوة آل سيف في زفافها خيالي..لن تصدق كم عدد المجوهرات المرصعة به؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تساءل الكثيرون بعد يوم من حفل زفاف ولي عهد الأردن سمو الامير الحسين على الانسة ورجوة آل سيف عن سعر فستان الاخيرة حيث شهد فستان زفافها أناقة ونعومة لا مثيل لها.

زوجتي متجوزة شخص ثاني وتقسم أيام الأسبوع بيننا.. شاهد رد ناري مقحم من مبروك عطيه؟!وبحسب وكالة سوا فان السعر الدقيق لفستان رجوة ال سيف في حفل زفافها لم يفصح عنه ولكن من المتوقع أن يكون سعر فستان زفافها لا يتعدى حدود 100,000 ريال سعودي، اي ما يساوي حولي 27 الف دولار اميركي وهو من تصميم اللبناني العالمي ايلي صعب.

بدوره ايلي صعب اصدر بيان شرح فيه تفاصيل فستان رجوة الذي استغرق العمل لمدّة ثلاثة أشهر، وقال: “صمّم إيلي صعب ثوباً مصنوعاً من الكريب الحريري بكمين طويلين مع تفاصيل ثنيات دقيقة تلتفّ حول الصدر والخصر لتحدّد الجزء الاعلى من الفستان، وعزّزه بذَيل طويل مزيّن ببتلات الزهور واللؤلؤ”.

وأضاف البيان: “مشغول بـ6 كيلوغرامات من قطع اللؤلؤ والكريستال والخرز..وقد عمل فريق مكون من عشرين شخصاً على إنجازه خلال فترة الثلاثة أشهر”..