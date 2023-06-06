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عدن - ياسمين التهامي - حتى لا تقع في الغرامة والترحيل.. وزارة الحج السعودية توضح آخر مستجدات تاشيرة العمرة
كشفت وزارة الحج والعمرة، في توضيح جديد، عن آخر موعد لانتهاء العمل بتأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة.
انتهاء تأشيرة العمرة
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وقالت الوزارة، من خلال الإجابة على سؤال أحد المتابعين عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، جاء فيه: “أمي دخلت عمره يوم 7 إبريل كم تبقي لها عشان ترجع اليمن عشان ما نقع في المخالفة”.
وأجاب حساب خدمة المستفيدين: “مدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة”.
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