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عدن - ياسمين التهامي - لِلمُقيمين في السعودية.. تَعرفوا على المهن الجديده التي لا تحتاجُ إلى كفيل

زادت علامات البحث من قبل الكثير من الأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية وأيضا الذين يرغبون بالسفر للمملكة عن معرفة قائمة المهن الجديدة التي يمكن العمل بها داخل أراضي المملكة دون الحاجة لكفيل، وذلك في ظل سعي المملكة العربية السعودية في التسهيل والتيسير على العمالة الوافدة للعمل بأراضيها، لذلك قررت إلغاء نظام الكفيل والذي ينتج عنه الكثير من المشكلات تؤثر على العمالة بالمملكة بسبب سيطرة الكفيل على العامل الذي يعتبر يعمل تحت رحمته طوال فترة إقامته بالمملكة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة بالمهن الجديدة بدون كفيل بالمملكة. ما هو نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية : بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : قبل التطرق لمعرفة المهن الجديدة بالمملكة العربية السعودية و شروط العمل بها، لابد أولا أن نعرف ماهو نظام الكفيل، حيث انه من المعروف العمل في المملكة العربية السعودية يكون بنظام الكفيل والذي يعني أن يكون صاحب العمل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن دخول العامل للملكة العربية السعودية أو الخروج منها، إلا أن هذا النظام أصبح يشكل العديد من المشاكل للكثير من العاملين في المملكة لذلك تحاول المملكة إلغاء هذا النظام تدريجيا، ولذلك أتاحت للوافدين من أجل العمل بها مجموعة من المهن التي يمكن العمل بها دون كفيل بالسعودية . في ظل سعي المملكة العربية السعودية في إلغاء نظام الكفيل والتسهيل على العمالة الوافدة بها، أتاحت مجموعة من المهن التي يمكن العمل بها بدون كفيل، وتتمثل هذه المهن في التالي : فئة مدير المبيعات. فئة المدير التنفيذي. فئة السكرتير التنفيذي. فئة المدير الإداري. فئة المحاسبين. فئة مدير الحسابات. ما هي شروط العمل بدون كفيل : هناك مجموعة من الشروط التي حددتها المملكة العربية السعودية من أجل العمل داخل أراضيها بدون كفيل وتتمثل هذه الشروط في التالي : أن يقوم الشخص الذي يرغب في العمل بدون كفيل بإحضار شهادة أو تقرير صحي يثبت خلوه من أي مرض معدي. يشترط أن يكون السجل الأمني الخاص بالمتقدم للعمل بدون كفيل خالي من أي قضايا أو سوابق أمنية وجنائية. أن يحصل الراغب في العمل بدون كفيل على إقامة مميزة في المملكة العربية السعودية حتى يستطيع العمل بدون كفيل كذلك يتم إعفائه من بعض الرسوم المفروضة.

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