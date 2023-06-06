سلطات مأرب تناقش مع مسؤولين أمميين الحلول الدائمة لمأوى الأسر النازحة 

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب، يوم الإثنين، الحلول الدائمة للأسر النازحة المُعرّضة للطرد من قبل ملاك الأراضي، وعدم قدرتهم على دفع الايجارات.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولين أمميين ودوليين، الوضع الإنساني والإغاثي في المحافظة، والحاجة لتوسيع تدخلات المنظمات لسد الفجوة التي تتسع باستمرار، وفقا لوكالة سبأ.

حيث التقى في مأرب منسق كتلة إدارة وتنسيق المخيمات ياسر الشميري، ومسؤولة مجموعة عمل الأراضي والممتلكات والحلول الدائمة ديبيكا، التابعين لإدارة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمدير القطري لمنظمة التكافل الدولية في اليمن دانيال راجيزي.

وجرى في اللقاء الأول بحث الحلول الممكنة للأسر النازحة المعرضة للطرد من قبل ملاك الأراضي في 25 مخيما بالإضافة إلى 611 أسرة معرضة للطرد من المنازل التي يسكنوها لعدم قدرتهم على دفع الإيجارات، والتنسيق مع السلطة المحلية لايجاد أماكن بديلة وحلول دائمة لتلك الأسر النازحة.

وفي اللقاء الثاني بحث الوكيل مفتاح مع منظمة التكافل الدولية مجالات الشراكة ومشاريعها الإنسانية التي تعتزم تنفيذها في مجال المساعدات النقدية، والمياه والاصحاح البيئي.. مرحبا بقرار المنظمة فتح مكتب دائم لها بالمحافظة بما يمكنها من سرعة الاستجابة والتدخلات، وتعزيز الشراكة الإنسانية.

وخلال اللقاءين أكد الوكيل مفتاح على أهمية رفع وتوسيع حجم التدخلات الإنسانية للمنظمتين للتخفيف من معاناة النازحين في المحافظة، الذين يمثلون 73 في المائة من أعداد النازحين في الجمهورية ويتوزعون في 198 مخيم وتجمع سكاني، في ظل الإحتياجات الكبيرة وانخفاض حجم تدخلات المنظمات الأممية.