خلال اتصال هاتفي مع أسرته.. العليمي يتعهد بتقديم قتلة الشهيد "الباني" إلى المحاكمة 

المنامة - ياسر ابراهيم - تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الإثنين، بتقديم قتلة الشهيد الدكتور عبدالله الباني، مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان محافظة شبوة، إلى المحاكمة لينالوا عقابهم الرادع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي، مع أسرة الشهيد عبدالله الباني، والذي اغتيل على يد قوات تابعة للانتقالي عقب صلاة عيد الفطر في مديرية بيحان، محافظة شبوة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد الرئيس العليمي، سير الاجراءات القانونية لاستكمال ملف قضية الشهيد عبدالله الباني، وحث عائلة الفقيد على التجاوب مع تلك الاجراءات المنسقة مع مختلف اجهزة انفاذ القانون.

وجدد العليمي، باسمه وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، خالص تعازيه لعائلة الفقيد الباني.. مشيدًا بمناقبه ودوره البارز في خدمة وطنه وشعبه خصوصًا في مجالي الصحة العامة، والعمل الدعوي، وإصلاح ذات البين.

وكان المجلس الرئاسي قد وجه سلطات شبوة بسرعة ضبط قتلة الشيخ الباني، في الوقت الذي رفضت فيه قوات الانتقالي تسليم تسعة من المتهمين بتصفية الشيخ الباني عقب اكمال خطبة عيد الفطر المبارك.