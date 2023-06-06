شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “كلهم نصابين وأنا أولهم”.. شاهد: “قعيد” يكشف طرق خداع مشاهير التيك توك لمتابعيهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

وقال قعيد : إن مشاهير التيك توك كلهم نصابين ، كلها أفلام ، وأنا في الرياض اللي في رأسه شيء يجيني.

وتابع: قناة “mbc في أسبوع” ، أذكر مرة من المرات أجاني ظرف وأنا لا أحب المقابلات ، لكن لو كنت طلعت “والله كنت أخربها ” وكنت اقول كلهم نصابين وأنا أولهم “.

وأضاف: الشهرة تعلمك الكذب ، ليش تكذب ؟! .. بس لأنه يغار من المشهور الثاني ، يروح يشتري ساعة قيمتها “30ألف ريال ” ويطلع يقول “سارة مرة شكرا .. والله احرجتيني بالهدية” .

واستكمل: أنت كذاب ، الهدايا بس تجيني أنا .. لأن الحمد لله طبقة متابعيني أغلبها تجار.