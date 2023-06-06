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جورجينا تعيش في صدمة بعد انكشاف سرها الواضح الذي اخفته عن كريستيانو وجميع المقربين منها.. قد يتسبب بطلاقها من الدون وطردها من السعودية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

بعد إلقاء القبض على والدها بتهمة تعاطيه مواد محظورة إستغلت جورجينا الوضع وقررت أن تستبعد شقيقتها وترسلها الى مدرسة داخلية بعيدة، ولم تقم بزيارتها على الإطلاق.

وعندما شاهدتها باتريسيا مع ، تواصلت معها لطلب المساعدة المادية، خاصة أنها تعيش حياة فقيرة فتجاهلت جورجينا اتصالها.

على الرغم من حياة البذخ و الرفاهية التي تتمتع بها جورجينا إلا انها إمتنعت عن الرد عليها ووعدتها فقط بقميص رونالدو.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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