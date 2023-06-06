صنعاء.. دعوة للتظاهر للمطالبة بالإفراج عن "عدنان الحرازي" من سجون عصابة الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت عائلة مدير شركتي برودجي وميدكس موظفي الشركة بالتظاهر في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن مدير الشركتين المختطف لدى مليشيات الحوثي الإرهابية.



وقالت ندى قاسم زوجة المختطف عدنان الحرازي في منشور لها على الفيسبوك الاثنين: أناشد موظفي الشركتين تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم الأحد المقبل".



وأضافت قاسم: "نظرا لطول أمد احتجاز زوجي المسجون ظلما من خمسة شهور عدنان الحرازي أناشد الأخوة والأخوات الموظفين في شركتي برودجي وميدكس والأحرار الذين لا يرضون الظلم علينا مثلما لا يرضونه على انفسهم بوقفة سلمية أمام شركة برودجي وميدكس الأحد القادم الموافق 11/06/2023 الساعة التاسعة صباحاً".



وأكدت زوجة عدنان الحرازي أن "الوقفة من أجل فتح الشركة والإفراج عن مديرها عدنان الحرازي ولإيصال مظلوميتنا للجهات المعنية بطريقة سلميه و حضارية".



وكان موظفو الشركتين قد نظموا وقفة احتجاجية قبل شهر كامل للمطالبة بالإفراج عنه، بعد أن خطفته عناصر الأمن والمخابرات الحوثية مطلع يناير الماضي، وشرعت في السيطرة على شركتيه التي تعمل إحداها طرفا ثالثا في برنامج الغذاء، وأخرى في المعدات الطبية.

