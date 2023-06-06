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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتيات يحتفلن بفوز الاتحاد السعودي بالدوري.. ويرقصن على أنغام أغنية "عسل النحل الإتي ياهو"
وثق مقطعي فيديو فرحة 3 فتيات بفوز الاتحاد بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق الفيحاء بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما في المرحلة الـ29 من الدوري.
وخلال مقطعي الفيديو، ظهرت الفتيات وهن يعبرن عن فرحتهن، ويرقصن على أنغام أغنية "عسل النحل الإتي ياهو".
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الجدير بالذكر أن الاتحاد سيشارك في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر القادم.
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