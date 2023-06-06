شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتيات يحتفلن بفوز الاتحاد السعودي بالدوري.. ويرقصن على أنغام أغنية "عسل النحل الإتي ياهو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتيات يحتفلن بفوز الاتحاد السعودي بالدوري.. ويرقصن على أنغام أغنية "عسل النحل الإتي ياهو"

وثق مقطعي فيديو فرحة 3 فتيات بفوز الاتحاد بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق الفيحاء بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما في المرحلة الـ29 من الدوري.

وخلال مقطعي الفيديو، ظهرت الفتيات وهن يعبرن عن فرحتهن، ويرقصن على أنغام أغنية "عسل النحل الإتي ياهو".

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

الجدير بالذكر أن الاتحاد سيشارك في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر القادم.

https://t.co/x03e6Urhi2