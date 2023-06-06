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عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية توجه تحذير هام للمقيمين عند إرتكاب مخالفة ضوابط تأشيرة الزيارة.. سيتم الترحيل

ردت الجوازات السعودية على احد الاسئلة بشأن ضبوابط تاشيرة الزيارة المتعددة حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات، على استفسار حول مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المُتعددة عبر منصة “أبشر” دون الاضطرار إلى الخروج والعودة من المنافذ المختلفة.وأكدت المديرية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

ونوهت إلى أن التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمُستفيد خارج المملكة. :

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هام للمقيمين عند إرتكاب مخالفة ضوابط تأشيرة الزيارة.. سيتم الترحيل

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