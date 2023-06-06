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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: يضم شلال كبير قصر كرستيانو رونالدو وجورجينا الفاخر فاق الخيال.. لن تصدق السعر

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة صديقته جورجينا إلى المملكة العربية السعودية منذ قليل، وذلك تمهيدًا لتقديمه في حفل ضخم لجماهير نادي النصر، غدًا الثلاثاء. وظهر كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودي رفقة صديقته عارضة الأزياء جورجينا، وطالبه العديد من محبيه بالتقاط الصور التذكارية معه ومع صديقته جورجينا، ورحب رونالدو بهم وسمح لهما بالتقاط الصور.فجرت صحيفة دايلي ميل البريطانية ضجة، بكشفها عن سعر قصر الذي من المقرر أن يقطنه كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا في حي فاخر بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكدت صحفية دايلي، أن سعر القصر بلغت قيمته 12.2 مليون جنيه إسترليني حيث أوضحت الصحيفة، أن القصر يقع في حي مكة، يضم 8 غرف نوم، مسبح بحجم أولمبي وردهة استقبال مع وجود شلالات بالداخل.

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