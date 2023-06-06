وزير الدفاع: جاهزون للتصدي لمليشيا الحوثي وهزيمتها.. ونتطلع لمساعدة مصرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، عن تطلع بلاده لمساعدة مصرية في المعركة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.



وأكد الداعري في تصريح لصحيفة النهار المصرية، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في تحشيدها واستفزازها، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة للتصدّي لها "وهزيمتها بكل جدارة واقتدار".



وقال إن المليشيا الحوثية الإرهابية "لم تلتزم بالهدنة كعادتها وتخوض حرب تجويع ضد اليمنيين وتستهدف أقواتهم".



وأضاف، أن "المليشيا الحوثية سرطان إيراني خبيث لم تف بأي عهود او مواثيق وحربنا معها مصيرية ".



وأشار إلى سعي قيادة وزارة الدفاع "لترميم وتأهيل المؤسسة العسكرية وترتيب قواتها ورفدها بالأسلحة والمعدات التي تحقق لها الكفاءة والفاعلية".



وثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الذي قال إنه "قدم الدماء والأرواح ولم يبخل عن دعمنا في معركة المصير المشترك ولن يتخلى عن إسنادنا مستقبلا".



وعن زيارته إلى جمهورية مصر؛ قال الفريق الداعري، إنها "كانت ناجحة بكل المقاييس وتجمعنا بها علاقة استراتيجية وتاريخية".



وأضاف، أن "المؤسسة العسكرية المصرية محل فخر واعتزاز وأبدت قيادتها تقديم مختلف الدعم لقواتنا المسلحة".



كما عبر وزير الدفاع عن تطلعه "لمساعدة أشقائنا في مصر العروبة حتى يعم الأمن والاستقرار ربوع الوطن، مضيفا: "نعول أن تلعب مصر دورًا محوريًا مع دول التحالف للخروج بالأزمات التي تعصف بالمنطقة".

