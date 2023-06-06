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عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق ولي عهد الأردن الأمير الحسين، على زواجه من الأميرة رجوة آل سيف. وقال خلال بوست نشره عبر حسابه على إنستقرام: "أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. وأضاف: "الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب". .

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