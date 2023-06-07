شبوة.. أسرة الشهيد "عبدالله الباني" تعلن الجمعة موعد تشييع جنازته في بيحان

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت أسرة الشهيد الشيخ "عبدالله بن عبدالله الباني"، اليوم الثلاثاء، تحديد موعد تشييع جثمان الشهيد، والذي سيكون يوم الجمعة المقبل، بعد صلاة العصر في مدينة بيحان، محافظة شبوة، شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان لأسرة الشهيد الباني، مؤكدة أن تحديد موعد تشييع جثمان الشهيد جاء بناء على طلب الرئيس رشاد العليمي، الذي أجرى أمس اتصالا هاتفيًا، بوالد الشهيد، وتعهد بالقبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع.

وقالت أسرة الشهيد الباني في بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي أسرة الشهيد الشيخ/ عبدالله بن عبدالله الباني تعلن أن تشييع جنازة الشهيد ستكون يوم الجمعة المقبل 9 يونيو 2023 في مدينة بيحان بعد صلاة العصر . #عبدالله_الباني #تصفيه_الشيخ_الباني #جنازة_الشهيد_الباني pic.twitter.com/RzWAl425Ta — ماجد عمير الحارثي Majed omair (@majed_omair) June 6, 2023 إنها "وقفت أمام المستجدات في قضية تصفية الشهيد يوم عيد الفطر، بتلك الطريقة الدموية البشعة، وبالرغم أن وقع الجريمة كان علينا كبيرًا إلا أن ما وجدناه من تضامن كبير من جميع أبناء اليمن كان له الأثر العظيم في نفوسنا بالتخفيف من عظم المصيبة، وهول الفاجعة".

وأكد بيان الأسرة، أنهم لمسوا من الجميع التأكيد على ضرورة أن تأخذ العدالة الصادقة مجراها في الاقتصاص من القتلة، ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة.

وأشادت الأسرة بموقف رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، مشيرة إلى أن موقفه المسؤول وحرصه ومتابعته المستمرة لمجريات القضية كان لها بالغ الأثر في نفوس أسرة الشهيد، وعززت الثقة في أن تسير القضية في مجراها الصحيح.

وقال بيان الأسرة، "وهذا ما لمسناه من الاتصال الذي أجراه الدكتور رشاد العليمي يوم أمس الاثنين الخامس من يونيو 2023 للوالد عبدالله الباني، والد الشهيد، والذي عبّر فيه عن مشاعره تجاه الحادثة، وتأكيده التام على متابعته المباشرة من أجل أن تسير إجراءات التقاضي بكل جديّة وسرعة، حتى تتحقق العدالة الكاملة غير المنقوصة".

وتقدمت أسرة الشهيد الباني، بجزيل الشكر والامتنان لكل من أبدى تضامنه معهم، سواء من قيادة الدولة ممثلة برئيس الحكومة، وقيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ عوض بن الوزير، وجميع أبناء الشعب اليمني من مختلف المناطق والقبائل، ولأبناء شبوة جميعًا، ولأبناء بيحان خاصة، وجميع الهيئات الحقوقية والمؤسسات الاعلامية والنشطاء".

وجددت الأسرة تأكيدها أن تلك المواقف "هي أصدق تعبير عن القيم الأصيلة لأبناء اليمن، كون قضية الشهيد عبدالله الباني لم تعد قضية تخص أسرته فحسب؛ بل هي قضية أبناء اليمن جميعًا".

وكان الشهيد عبدالله الباني قد تعرض لجريمة اغتيال عقب أداءه خطبة وصلاة عيد الفطر المبارك الماضي، في مدينة بيحان محافظة شبوة، على يد قوات تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيًا.