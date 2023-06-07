شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبيرعقارات سعودي يصدم المواطنين..انخفاض مفاجئ في اسعارالعقارت بشكل جنوني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرعقارات سعودي يصدم المواطنين..انخفاض مفاجئ في اسعارالعقارت بشكل جنوني والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - خبيرعقارات سعودي يصدم المواطنين.

.انخفاض مفاجئ في اسعارالعقارت بشكل جنوني قال الخبير العقاري مطر الشمري، إن هناك انخفاض في التعاملات بسوق العقار؛ لكن ليس كما يُقال إن الانخفاض وصل إلى 40%.

وأضاف في برنامج "يا هلا" في "روتانا خليجية": "العينة التي شملتها دراسة شركة (نايت فرانك) حول حركة سوق العقار قليلة جداً.. ورفع نسبة الفائدة، والعرض والطلب لهما تأثير على عمليات الشراء

". اقراء ايضاً : فيما قال المهندس أحمد الفقيه، إن تأثير نسبة الفائدة على سوق العقار السعودي لا يزيد عن نسبة 5% فقط. وأضاف أن الضخ في سوق العقار السعودي سوف يأتي من البيع على الخارطة. كانت هذه تفاصيل خبر خبيرعقارات سعودي يصدم المواطنين..انخفاض مفاجئ في اسعارالعقارت بشكل جنوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. خبيرعقارات سعودي يصدم المواطنين..انخفاض مفاجئ في اسعارالعقارت بشكل جنوني.