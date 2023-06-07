شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن غضب عارم في السعودية بعد أن أعلن شاب سعودي تحوله وأرتدى فستان في زفافه من صديقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - داول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب الذي قرر الزواج من زميل له بعد قصة حب جمعت بينهما، وهو الزواج الذي قابلته مواقع التواصل الاجتماعي بالرفض والسخرية والغضب ايضا. وكانت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة وقوية لدرجة كبيرة، وهو ما تسبب في إغلاق حساب الشاب "العروس" بعد إنتشار صورته وهو يرتدي الفستان الأبيض ليلة زفافه على صديقه.غضب وسخط عارم في السعودية بعد أن أعلن شاب سعودي تحوله وأرتدى فستان في زفافه من صديقه .

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