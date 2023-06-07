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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة ستجعل المغتربين يطيرون من الفرح..السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين

الجوازات السعودية تعلن إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030″، تحت هذا العنوان شهدت منصات التواصل وبعض المواقع الإخبارية تداول خبر منسوب للجوازات السعودية حول إعفاء بعض الفئات من الوافدين من رسوم المرافقين حتى عام 2030، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم حقيقة هذا الخبر المتداول وفق ما أعلنته الإدارة العامة للجوازات السعودية.

إعفاء هذه الفئات من رسوم المرافقين حتى عام 2030

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أكدت الجوازات السعودية إعفاء بعض الفئات من المغتربين من رسوم المرافقين، وذلك وفق شروط وضوابط معينة بالإضافة، حيث حددت نوع الفئات التي ينطبق عليها هذا القرار، موضحةً أن هذا الإغفاء لا يشمل كافة الفئات من الوافدين في المملكة العربية السعودية.الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

هذه الرسوم حددت من قبل الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية والتي تتمثل في مديرية الجوازات بالسعودية وقد حددت مجموعة من الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وهم كالاتي:

• الزوجة الأولي الشخص الوافد المقيم على أراضي المملكة.

• يعفى الأبناء الذكور الذين لم يتجاوز أعمارهم 18 عاما.

• أما الإناث فهم معفون في أي عمر في حال لم تكن متزوجة.

• المقيمين أصحاب المهن الخاصة بالعمالة المنزلية.

• أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

• أصحاب الشركات الصغيرة الذين لا يتجاوز عددهم نحو اربعه أفراد فقط. • الأشخاص المقيمين في المملكة السعودية من جنسيات تتبع دول المجلس التعاون الخليجي.

إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين

لكل من يهمه الأمر من المقيمين يتساءلون عن حقيقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين لذلك نجيب ونوضح ما هي هذه الرسوم وأهميتها:

رسوم المرافقين هي عبارة عن مبلغ مالي يقوم المقيم داخل أراضي المملكة بسداده عن أسرته لكل فرد على حده بهدف ضمان الحماية والحريات الكاملة وعدم التعرض بهم بأي شكل قانوني.

حددت الجوازات في المملكة قيمة الرسوم التي يجب على الشخص الواحد المرافق للمقيم دفعها والتي بلغت قيمة 400 ريال سعودي وللعلم أن هذا المبلغ للمقيم لا يمكن أسترداده مرة اخرى سواء انتهت فترة إقامته أم تم ترحيله من البلاد.

طريقة تسديد الرسوم للمرافقين في المملكة

رسوم المرافقين للوافدين في المملكة يتم بشكل إلكتروني عن طريق الذهاب إلى ماكينة الصراف الآلي أو التوجه للخدمات الذاتية من البنك إليكم اهم الخطوات اللازمة لتسديد رسوم المرافقة من خلال الفيديو (هنا) أو من خلال الخطوات التالية :

• على الوافد التوجه لأقرب ماكينة صراف آلي.

• اختر من القائمة الأساسية على الشاشة خدمة المدفوعات.

• يتعين عليك أن تنقر على خانة المدفوعات الحكومية.

• اختر منها خانة خدمات المقيمين.

• من القائمة الخاصة بالخدمات المتواجدة بشرح الرائد فيها تختار خدمة المقيمين.

• الضغط على كلمة الدفع.

• اختر الدفع المطلوب عن طريق الضغط فوق دفع رسوم المرافقة.

• ادخل رقم الإقامة الذي يتبع المستخدم.

• ثم تضيف رقم السداد.

• أما إذا كان المستخدم له اكثر من حساب في البنك فعليه أن يختار الحساب المطلوب ويسدد الرسوم.

• يجب مراجعة جميع البيانات والمعلومات والتأكد من صحتها.

• قم بالضغط على كلمة إتمام السداد سوف.

• تشاهد أمامك على الشاشة رسالة تؤكد إتمام عملية الدفع.