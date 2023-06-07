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عدن - ياسمين التهامي - ما هي قصة ضابط الحرس الوطني السعودي الغريب الذي لم ينم منذ اربعين سنه؟

كشفت قناة mbc قصة ضابط في الحرس الوطني السعودي، لم ينم منذ 40 عام، لتثير بذلك تفاعلا واسعا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ووصف المواطن السعودي حالته بالقول: لست مريضاً نفسياً ولا مجنوناً ولا مسحوراً، لكنني شخص لا ينام كبقية البشر”.. بهذه الكلمات شرح مسن سعودي معاناته مع عدم قدرته على النوم لمدة بلغت 40 عاماً متواصلفقد كشف سعود بن محمد الغامدي البالغ من العمر 70 عاماً، لبرنامج “MBC في أسبوع” أنه توجه إلى المستشفيات وعدد من المشايخ لمعرفة سبب حالته. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وبحسب روايته، توجه الغامدي إلى أحد المستشفيات حيث وصف له الأطباء علاجاً، لافتاً إلى أن الوضع لم يتغير رغم ذلك، إذ ظل يعاني من عدم الارتياح والقلق.

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