شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشاحنة كلامية بين الامير الحسين وزوج اخته وسط الحفل بسبب مصافحته لسعودية رجوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطه اثارت عضب ولي العهد الامير حسين وظهر بالفيديو زوج شقيقته الاميرة وهو يقبل الاميرة رجوة. وسط غضب زوجها الاالامير حسين ردة فعل قاسية من الامير حسين على .

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