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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على انواع الامتعة التى منعت مطارات السعودية مرورها وتعاقب بشده حامليها !!

كشف مطار الملك عبدالعزيز بجدة، عن أنواع الأمتعة المحظورة لجميع الركاب.وأبلغ المطار المسافرين بعدم السفر بأمتعة معينة، مؤكدًا أن من يحمل هذه الأنواع من الحقائب لن يسمح بمرورها.

أنواع الأمتعة المحظورة ونشر مطار الملك عبدالعزيز بجدة، نصائح للمسافرين في هذا الشان،عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، قائلا: إن هذه الأنواع من الأمتعة لن يُسمح بها على متن الطائرات، وهي:

بقية التفاصيل في الاسفل

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1 الأكياس المربوطة بحبل

2 – أكياس الملفوفة بالقماش

3 – الأمتعة مستديرة وغير منتظمة الشكل

4 – الأمتعة التي تتجاوز قيود وزن التذكرة

5 – الأمتعة القماشية

6 – أمتعة ذات أحزمة طويلة

ومؤخرًا، استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى الرحلات الجوية المباشرة المجدولة المنتظمة بين المملكة وجمهورية العراق. وصول أولى الرحلات المباشرة من أربيل العراقية ووصلت الرحلة رقم “XY612” التابعة لشركة طيران ناس إلى جدة قادمة من أربيل العراقية قبل أسبوعين، وعلى متنها 174 مسافرًا.وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعية خلال يومي الأربعاء والأحد. وستتبعها مستقبلاً في بداية شهر مايو القادم ناقلات أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية.تنمية التبادل التجاري ويأتي الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة؛ عبر رحلات أسبوعية ثابتة بين مطارات المملكة والعراق؛ نتيجة الجهود المستمرة المبذولة من مجلس التنسيق السعودي العراقي ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله-؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بين البلدين؛ التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التحرك للمسافرين والسائحين والحجاج والمعتمرين بين البلدين الشقيقين.