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من هي زوجة كريم بنزيمة ..التي تخشاها جورجينا بسبب جمالها الشديد ورح تصير حديث السعوديين!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من

وهذه النقلة إلى الدوري السعودي سلطت الأضواء على النجم البالغ من العمر 35 عاماً وعلى حياته الأسرية التي نلخصها على النحو التالي:

رزق كريم بنزيمة مع الممرضة الفرنسية كلوي دو لونيه بابنة، اسمها ميليا، مولودة في فبراير 2014.

لاحقاً، رزق مع كورا غوتيه بولد اسمه إبراهيم مولود في مايو 2017.

وكورا غوتيه عارضة أزياء فرنسية، متحدرة من جزيرة لامارتينيك الفرنسية، وتبلغ من العمر 34 عاماً.

وقد نشأت كورا وترعرعت في فرنسا، واشتهرت من خلال عروض الأزياء، ودعمها للعديد من الماركات العالمية مثل زارا وديور وغيرهما.

ولدى الشابة فوق الـ170 ألف متابع على حسابها في إنستغرام حيث تعد من المؤثرين في عالم الجمال والموضة.

وبحسب ما نقلته بعض المواقع، تعرف بنزيمة على كورا في دبي في 2015 وقد تزوجا عام 2016 واستقرا في مدريد حيث كان يلعب مع نادي .

ويحرص بنزيمة وكورا على عدم عرض حياتهما الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهما مقلان في الحديث عنها كما أن الصور التي تجمعهما معاً قليلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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