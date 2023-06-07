شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هي زوجة كريم بنزيمة ..التي تخشاها جورجينا بسبب جمالها الشديد ورح تصير حديث السعوديين! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

وهذه النقلة إلى الدوري السعودي سلطت الأضواء على النجم البالغ من العمر 35 عاماً وعلى حياته الأسرية التي نلخصها على النحو التالي:

رزق كريم بنزيمة مع الممرضة الفرنسية كلوي دو لونيه بابنة، اسمها ميليا، مولودة في فبراير 2014.

لاحقاً، رزق مع كورا غوتيه بولد اسمه إبراهيم مولود في مايو 2017.

وكورا غوتيه عارضة أزياء فرنسية، متحدرة من جزيرة لامارتينيك الفرنسية، وتبلغ من العمر 34 عاماً.

وقد نشأت كورا وترعرعت في فرنسا، واشتهرت من خلال عروض الأزياء، ودعمها للعديد من الماركات العالمية مثل زارا وديور وغيرهما.

ولدى الشابة فوق الـ170 ألف متابع على حسابها في إنستغرام حيث تعد من المؤثرين في عالم الجمال والموضة.

وبحسب ما نقلته بعض المواقع، تعرف بنزيمة على كورا في دبي في 2015 وقد تزوجا عام 2016 واستقرا في مدريد حيث كان يلعب مع نادي ريال مدريد.

ويحرص بنزيمة وكورا على عدم عرض حياتهما الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهما مقلان في الحديث عنها كما أن الصور التي تجمعهما معاً قليلة.