شكرا لقرائتكم خبر عن سعر لاندكروزر 2023 جديدة في السعودية لدى عبداللطيف جميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر لاندكروزر 2023 جديدة في السعودية لدى عبداللطيف جميل

سعر لاندكروزر 2023 جديدة في السعودية لدى شركة عبداللطيف جميل للسيارات وكيل تويوتا في السعودية ، منافسة نيسان باترول والتي تمثل فئة سيارة SUV كاملة الحجم .

سعر لاندكروزر 2023 جديدة لدى تويوتا السعودية :

سعر تويوتا لاندكروزر ستاندر جديدة نسخة GXR1 يبلغ 251,160 ريال سعودي أي ما يعادل 66,976 دولار أمريكي . سعر سيارة تويوتا لاندكروزر GXR2 جديدة يبلغ 269,100 ريال سعودي أي ما يعادل 71,760 دولار أمريكي . بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : سعر تويوتا لاندكروزر الجديدة GXR3 يبلغ 298,310 ريال سعودي أي ما يعادل 79,549 دولار أمريكي . سعر سيارة لاندكروزر GXR4 يبلغ 310,385 ريال سعودي أي ما يعادل 82,769 دولار أمريكي . سعر سيارة 2023 نسخة GXR V يبلغ 323,265 ريال سعودي أي ما يعادل 86,204 دولار أمريكي . سعر سيارة تويوتا لاندكروزر VX جديدة يبلغ 364,090 ريال سعودي أي ما يعادل 97,090 دولار أمريكي . سعر سيارة VXR يبلغ 406,410 ريال سعودي أي ما يعادل 108,376 دولار أمريكي . سعر سيارة تويوتا لاندكروزر GX DSL مع محرك ديزل يبلغ 242,880 ريال سعودي أي ما يعادل 64,768 دولار أمريكي . سعر سيارة GXR2 DSL مع محرك ديزل يبلغ 266,455 ريال سعودي أي ما يعادل 71,054 دولار أمريكي . سعر سيارة GXR3 DSL مع محرك ديزل يبلغ 291,870 ريال سعودي أي ما يعادل 77,832 دولار أمريكي . سعر سيارة تويوتا 2023 نسخة GXR4 DSL مع محرك ديزل يبلغ 303,495 ريال سعودي أي ما يعادل 80,932 دولار أمريكي . سعر سيارة 2023 طراز لاندكروزر VX DSL مع محرك ديزل يبلغ 357,190 ريال سعودي أي ما يعادل 95,250 دولار أمريكي . سعر لاندكروزر 2023 جديدة نسخة GR S DSL مع محرك ديزل يبلغ 407,445 ريال سعودي أي ما يعادل 108,652 دولار أمريكي . محركات سيارات تويوتا لاندكروزر ( Toyota Land Cruiser ) : محرك V6 سعة 3,5 لتر توين تيربو بقوة 409 حصان و 650 نيوتن متر من عزم الدوران ، مع قير اوتوماتيك من 10 سرعات . محرك V6 سعة 4 لترات بقوة 271 حصان و 385 نيوتن متر من عزم الدوران ، مع قير اوتوماتيك من 6 سرعات . محرك ديزل 6 سلندر سعة 3,3 لتر توين تيربو بقوة 302 حصان و 700 نيوتن متر من عزم الدوران ، مع قير اوتوماتيك من 10 سرعات . حجم تويوتا لاندكروزر جديدة : طول السيارة يتراوح بين 4,950 ملم وصولاً إلى 4,985 ملم . ارتفاع السيارة 1,945 ملم . عرض السيارة يتراوح بين 1,980 ملم وصولاً إلى 1,990 ملم . طول قاعدة العجلات 2,850 ملم .

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