محافظ تعز يناقش مع مسؤول أممي دور المحافظة ومكانتها في عملية السلام

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان مع السيد إدوارد جاكسون مدير مكتب المبعوث الأممي بعدن، اليوم الأربعاء، دور المحافظة ومكانتها في عملية السلام في اليمن.



واعتبر شمسان خلال اللقاء زيارة الوفد الأممي إلى تعز خطوة هامة للاطلاع على التحولات وفي مقدمتها تحقيق النظام والقانون وتفعيل المؤسسات والاتجاه نحو التنمية المستدامة وفق خطط تتضمن الاحتياجات وكذلك تحقيق التوافق والمصالحة وحل القضايا العالقة.



ولفت إلى نجاح ورشة الأمم المتحدة لاختيار تعز لبرنامج الإطار الاقتصادي للانتقال من المساعدات الاغاثية إلى التنمية الاقتصادية والخروج بنتائج مهمة تنتظر التنفيذ.



وأشار شمسان إلى ما تشهده محافظة تعز من شراكة للأحزاب السياسية والتنظيمات والمنظمات ووحدة القرار للسلطة المحلية والجيش والأمن ومشاركة كل التكوينات في واحدية القرار.



وأكد محافظ تعز، أن هذا ما تنفرد به المحافظة وهو ما يعزز مكانة تعز ودورها في القضايا الوطنية وكذلك في عملية السلام.



من جانبه أشار المسؤول الأممي، إلى مات شهده تعز من تحسن في مجالات مختلفة منها الطرق وتخفيف المعاناة وحرية التعبير والمشاركة السياسية للأحزاب والمنظمات والتكوينات المجتمعية بالإضافة الى كثير من القضايا التي تتميز بها المحافظة.

وقال إنه "سيلتقي الأحزاب والمكونات الفاعلة في المحافظة للخروج برؤية واضحة والتعاون والتنسيق لتعزيز عملية السلام ودعم توجه الأمم المتحدة للانتقال من الاعتماد على الاغاثة الى تفعيل الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية".



وأكد جاكسون أن هذا يتطلب مشاركة الجميع بالمحافظة، مشيدا بما تبذله السلطة المحلية من جهود لتحسين سبل العيش وتخفيف المعاناة عن هذه المحافظة.



وفي اللقاء ايضا، تطرق أركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي إلى أهمية تعز في صناعة السلام على الرغم من استمرار المليشيا الحوثية، في الحشود والهجمات والقصف للأحياء السكنية، مؤكدا أن السلام يمثل أولوية مهمة لأبناء تعز ولكل اليمنيين ماعدا المليشيات.



وكانت الأمم المتحدة، اختارت محافظة تعز، لتطبيق خطة الاطار الاقتصادي للانتقال من الاعتماد الى المساعدات إلى التنمية المستدامة، كأول تجربة على مستوى الجهورية اليمنية.

