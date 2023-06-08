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عدن - ياسمين التهامي - مقطع فيديو من الماضي والملك السعودي الراحل فهد يهدي سلاح مطلي بالذهب للرئيس صدام حسين

تداول مستخدمون على نطاق واسع في تطبيق «تيك توك»، مقطع فيديو قديم يجمع الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، بالرئيس العراقي صدام حسين، في موقف ودي أثار اهتمام الجماهير.

ويظهر الرئيس العراقي صدام حسين في مقطع الفيديو واقفًا قرب الملك فهد، قبل أن يعطيه أحدهم قطعة كلاشنكوف نادرة مطلية بالذهب، أخذها منه وبدأ يقلبها بين يديه بإعجاب بينما يبتسم، بينما كان الملك فهد هو الآخر مبتسمًا ويضحك.

بقية التفاصيل في الاسفل

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وجرى تداول المقطع تحت عنوان:

" الملك فهد يهدي صدام حسين كلاش مطلي بالذهب... "

ويتضح من سياق المقطع أن الملك فهد أعطى الرئيس العراقي صدام حسين، قطعة الكلاشنكوف المذهب كهدية، حيث استقبل صدام حسين الكلاش بابتسامة عريضة وسعادة ظاهرة.

وأنكر بعض المعلقين ذلك، وأكدوا أن صدام حسين هو من اهدى الملك فهد قطعة الكلاشنكوف، في حين عبّر البعض الآخر عن حنينهم لذلك الزمن.



وتجاوزت مشاهدات المقطع نحو ثلاثة ملايين وستمئة ألف مشاهدة في «تيك توك»، وسجل نحو خمسة وسبعون ألف مستخدم إعجابهم به.