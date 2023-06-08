شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ردة فعل مواطنين تجاه شاب سرق حقيبة رجل أصيب بنوبة سكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : مـزمـز مزمز مقاطع فيديو منذ شهرين فيديو.. ردة فعل مواطنين تجاه شاب سرق حقيبة رجل أصيب بنوبة سكر فيديو.. ردة فعل مواطنين تجاه شاب سرق حقيبة رجل أصيب بنوبة سكر تضمنت حلقة برنامج “نخوة”، اليوم الخميس، ردة فعل عدد من المواطنين، تجاه شاب سرق أغراض رجل أصيب بنوبة سكر، في وسط السوق. و الشخص بتأدية دور أنه أصيب بنوبة في وسط مول تجاري، وشاب آخر يمثل أنه يسرق أغراض الرجل من الحقيبة. وسقط الرجل على الأرض، وتجمع حوله عدد من الأشخاص لمساعدته، بينما قام الشاب بفتح الحقيبة وسرق منها الأموال. ولاحظ المتواجدون أن الشاب قام بسرقة الأغراض، فتجمعوا حوله وحاولوا إجباره على لرد المسروقات. المصدر: صحيفة صدى. #نخوة | رجلٌ أصيب بنوبة في وسط السوق، فأتى شخص و سرق أغراضه، فما الذي حدث بعدها: ردة فعل مواطنين تجاه شاب سرق حقيبة رجل أصيب بنوبة سكر.

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