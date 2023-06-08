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عدن - ياسمين عبدالعظيم - : شهدت حلقة برنامج “نخوة”، الخميس، قيام الفنان طارق العلي بتجسيد دور رجل مسن، لتوثيق ردة فعل المواطنين، تجاه شاب أهانه.
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طارق العلي يجسد دور رجل مسن، وبدأ المشهد التمثيلي، بوقوف الفنان على سلم كهربائي داخل مول تجاري ويحاول الوقوف على السلم للنزول إلى الأسفل ولكنه يتحرك ببطء.
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ضمن فريق البرنامج بافتعال مشكلة مع الفنان طارق العلي، قائلا له “حرك حرك، لا توقفلي في الطريق، أيش جابك هنا، أنت حدك دار العجزة تقعد فيها”
. ودفع الشاب الأكياس التي يحملها المسن على الأرض، ليتدخل عدد من المتسوقين للدفاع عن المسن، وقاموا بإبعاد الشاب
: ودفع الشاب الأكياس التي يحملها المسن على الأرض، ليتدخل عدد من المتسوقين للدفاع عن المسن، وقاموا بإبعاد الشاب. : شاب يعتدي على رجلاً مسنًا في السعودية.. هكذا كانت ردة فعل المواطنين.
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