شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العليمي يؤكد على تكامل الجهود مع مساعي السعودية لسلام شامل باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، على أهمية تكامل كافة الجهود مع المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سلام شاملة في اليمن، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد العليمي، لدى استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية الأسترالي، تيم واتس، انفتاح المجلس الرئاسي والحكومة على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف أن "مسؤوليات المجتمع الدولي يجب أن تتضاعف لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وانتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، بما في ذلك الإجراءات التعسفية ضد القطاع الخاص، والقيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والمساعدات الإنسانية".

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المسؤول الأسترالي أمام تطورات الوضع اليمني، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة.

وأثنى في هذا السياق على التدخلات الإنسانية والإنمائية السخية لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأسترالي السنوي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسترالي، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وكافة الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.