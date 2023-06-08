مقتل امرأة وطفل وإصابة آخر بانفجار لغم حوثي في الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتلت امرأة في الخمسينيات من عمرها إلى جانب حفيدها، وأصيب حفيدها الآخر، الأربعاء، جراء انفجار لغم مموه زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في أطراف مدينة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون إن لغما أرضيا مموها على شكل كروي، جلبه طفل لمنزلهم في قرية المسني القريبة من مطاحن البحر الأحمر في مديرية الحالي بمدينة الحديدة، وانفجر بامرأة وطفلين من أحفادها.



وأشاروا إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل المرأة وأحد أحفادها (12 عاما) وإصابة الحفيد الآخر (10 أعوام) بجراح مختلفة.



يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية، نشرت الآلاف من الأجسام المتفجرة المموهة على نطاق واسع بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وتسببت انفجار تلك الأجسام والألغام بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الأخيرة.

