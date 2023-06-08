شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرار ملكي لاول مرة:السعودية تمنح الإقامة الأبدية مدى الحياة لمن يتزوج بفتاة من هذه الجنسية فقط! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لكل من يبحث عن التوقف من عناء الإقامة والحصول عليها مدى الحياة بالمملكة للمتزوج من المرأة السعودية حيث تمت الموافقة على أحد أنظمة الإقامة في المملكة العربية السعودية وهو نظام الإقامة المميزة، من قبل مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 كجزء من رؤية المملكة 2030، مما يوفر للمستفيدين العديد من المزايا مقابل الإقامة لمرة واحدة أو التجديد سنويا حسب نوع الإقامة، لا يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة العربية السُّعُودية مقابل رسوم للحصول على الإقامة الدائمة، أو مقابل الحصول على إقامة مؤقتة بنفس الامتياز كل عام، ولا يشترط مدّة الإقامة.

أما عن مميزات الحصول علي الإقامة المميزة كالتالي: يتمتع المتقدم للإقامة المميزة بالعديد من الميزات عند حصوله على الإقامة المميزة ومنها: إقامة الأسرة مع المقيم في المملكة العربية السُّعُودية إصدار إذن زيارة للأقارب للأراضي السُّعُودية. استقدام العمالة إلى المملكة العربية السُّعُودية. تملك العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يجوز استخدام العقارات لمدة لا تزيد عن 99 سنة.

امتلاك وسائل النقل الخاصة. احتمال أن يكون هو وعائلته لديهم مهن التي لا تقتصر على السعوديين في القطاع الخاص. دخول أو مغادرة المملكة دون إذن مسبق. استخدم المسارات المخصصة عند الدخول أو الخروج من المملكة العربية السُّعُودية. ممارسة الأنشطة التجارية.

أما عن أنواع الإقامة المميزة فأنواع الإقامة المميزة التي أعلنها مجلس الوزراء ضمن رؤية المملكة 2030 هي النوع الأول إقامة يتم دفع المبلغ دفعة واحدة 800 ألف ريال ولمدة غير محددة، أما النوع الثاني إقامة يتم دفع 100000 ريال سنويًا لمدة عام واحد قابل للتجديد.

شروط الإقامة المميزة يجب تطبيق مجموعة من الشروط عند التقديم للحصول على الإقامة المميزة بالإضافة إلى دفع المبلغ المحدد، وإليكم تفاصيل شروط الحصول على الإقامة: لديك جواز سفر ساري المفعول. الملاءة المالية يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. إذا تقدمت بطلب من داخل المملكة، فيجب أن يكون لديك إقامة انتظامية داخل المملكة. لا يوجد سجل جنائي أو سوابق قضائية. المقيم ليس لديه مرض معدية

بقرار ملكي مفاجئ:السعودية تمنح الإقامة الأبدية مدى الحياة لمن يتزوج بفتاة من هذه الجنسية فقط!.