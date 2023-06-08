وفاة مواطن بصاعقة رعدية جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي مواطن، مساء الأربعاء، بصاعقة رعدية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن (عمر سالم قُميري) توفي بصاعقة رعدية في إحدى أرياف مديرية زبيد، جنوبي الحديدة.



وأوضح المصدر، أن الحادثة وقعت في قرية "عقبي" شرقي الحديدة أثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية مساء أمس.



إلى ذلك تحدثت مصادر محلية، عن وفاة وإصابة نحو ثلاثة أشخاص آخرين في حوادث مماثلة في عدة قرى بذات المديرية ومديرية الجراحي المجاورة، غير أنه لم يتم التأكد من صحة المعلومات وهوية الضحايا على الفور.



وتشهد اليمن منذ أشهر أمطاراً موسمية أودت بحياة العشرات جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة في الأراضي والممتلكات.

