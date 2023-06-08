شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلومات تنشر لأول مرة.. الكشف عن سبب غياب ولي العهدالسعودي عن عرس ولي عهد الأردن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ألقى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على غياب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، الخميس.وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية. وكان مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران قد قالا إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان، كما وتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القرانوعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية..

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