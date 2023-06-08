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عدن - ياسمين التهامي - قصة طفلة احزنت السعوديين..توفت والدتها حين ولادتها وبعد 7 سنوات حصلت لها هذه الفاجعة

قصة أبكتني دخلت المرأه غرفه العمليات لتلد وبينما هي كذلك ادركتها المنيه وماتت بعد أن ولدت ولدا جميلا حزن الزوج على فراق زوجته وأخذ الولد وأعطاه لخالته لانشغاله وبعد سبعة أشهر تزوج الرجل وأنجب من الجديدة ولد وبنت وبعد مرور ثلاث سنوات أحضر الرجل ولده من عند خالته ليعيش معه اهتمت الزوجة بأبنائها ولم تهتم بهذا الولد فعملته بشدة وكانت تعاقبه ولا ترحمه وكانت كثيرا ما تضع له الطعام يأكل بمفرده كانت المرأه قد استضافت أهلها على العشاء فجاء الولد ونظر الى مائده الطعام وما عليها من صنوف الطعام والحلوى فمد يده ليأخذ شيئا يأكله فرأته المرأة ونهرته بشدة ثم قامت بإعطائه طبقا من الأرز وأدخلته البلكونه بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وقالت له أجلس هنا حتى ينصرف الضيوف ولا تخرج من مكانك جلس الطفل الذى لم يتجاوز الاربعه سنين فى البلكونه بمفرده يأكل وكان يوما شديد البرودة وخاف من زوجه أبيه ان يخرج عليها فتضربه فنام مكانه انصرف أهل المرأه وقامت المرأه بأخذ أولادها ودخلت تنام هي وابنائها حضر الزوج متأخرا من عمله قالت له الزوجة أحضر لك العشاء قال لها أكلت بالخارج فسأل عن ابنه يتيم الأم فقالت له زوجته إنه نائم فى سريره ونست أنها اجلسته فى البلكونه.

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