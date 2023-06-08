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عدن - ياسمين التهامي - بخصوص سرعة الأنترنت..وزارة الاتصالات السعودية تزيح الستارعن هذه المفاجأة.. التفاصيل

طالب مجلس الشورى، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتطوير خدمات النطاق العريض ورفع جودة الخدمات مع التركيز على رفع متوسط سرعات الإنترنت في كافة مناطق المملكة بما في ذلك المناطق السياحية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور متعب المطيري، بشأن ما تفضل به أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات قياس ثابتة وبمنهجية واضحة مرتبطة مع مستهدفات تطوير القطاع لتنفيذ خطتها الإستراتيجية.

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وأكد أن على الوزارة تقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية ما أمكن، وتنمية قدراتها الذاتية والاستفادة منها في هذا الجانب.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس، اليوم، التي أصدر خلالها قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الهيئة بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الخاص للقيام بأعمال التهيئة والتقويم لقطاعي التعليم والتدريب، تفعيلاً لمشاركة القطاع الخاص، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.



كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بما يضمن جودة المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على دراسة تطوير آلية لنشر أفضل ممارسات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب الناتجة من عملياتها في التقويم والاعتماد، بما يسهم في رفع الجودة، ونشر ثقافة التميز.

كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على تطوير منظومتها التشريعية، بما يضمن جودة أعمالها وينظم علاقاتها مع الجهات المستفيدة.