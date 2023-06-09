شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب غياب ولي العهدالسعودي عن عرس ولي عهد الاردن..ومعلومات تنشر لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن سبب غياب ولي العهدالسعودي عن عرس ولي عهد الاردن..ومعلومات تنشر لاول مرة

ألقى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على غياب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة السيف، الخميس.

وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

وكان مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران قد قالا إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان، كما وتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القرانوعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.