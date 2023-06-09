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عدن - ياسمين التهامي - ثروة السعودية رجوة زوجة ولي العهد الاردني الحسين تفاجئ العالم العربي وهكذا تعيش حياة الرافية 2023/06/09 الساعة 12:06 صباحاً بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src=" " title="ثروة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الاردني الحسين تفاجئ العالم العربي وهكذا تعيش حياة الرفاهية" width="721"> iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="" title="ثروة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الاردني الحسين تفاجئ العالم العربي وهكذا تعيش حياة الرفاهية" width="721">

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