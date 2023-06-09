شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم بلغ أجر فنان العرب ’’محمد عبده‘‘ في حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف.."ما رضيش بأقل من كده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحيا الفنان محمد عبده الحفل الرئيسي لزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، الخميس.

وأقيم الحفل ضمن مراسم الزفاف الرسمي الذي أقامه الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في القصور الملكية الأردنية، بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة.

وقدم محمد عبده مع عمر عبداللات عملا غنائيا مشتركا بينهما، لحَّنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه: "عمّان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمّان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)

ووفقا لمصادر فنية بلغ أجر فنان العرب محمد عبده نظير مشاركته في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين 200 ألف دولار.

وشهد الأردن مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف، في قصر زهران، وشارك فيه قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد ومسؤولين.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وشهد على عقد القران، الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن بن طلال.

وارتدى ولي العهد بدلة مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك في حفل زفافه وصممت أكمام البدلة بشكل يشبه البدلة الأصلية التي ارتداها الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول..