شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رجل اعمال سعودي شهير يشتري أغلى لوحة سيارة في السعودية ومفاجأة بشأن الحروف التي عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استحوذ رجل الأعمال عبدالله الراجحي على لوحة مميزة تحمل الرقم 4 والحرف “ع” في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر بأكثر من مليونين وسبعمائة ألف ريال . ووثقمقطع فيديو نشره شقيقه يزيد الراجحي عبر حسابه في سناب شات، اللوحة بعد تثبيتها في مركبة أخيه .وقال يزيد سائق الراليات لأخيه : ” ما شاء الله وش ذا الزين ” ليرد عليه شقيقه عبدالله : “أنت الزين كله مبروك الفوز” رجل اعمال سعودي شهير يشتري أغلى لوحة سيارة في السعودية ومفاجأة بشأن الحروف التي عليها.

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