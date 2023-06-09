شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة نارية من كريستيانو لميسي.. بشأن قدومة للهلال السعودي شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجديد بالذكر نادي الهلال ارسال منذ ايام ،وفدا رفيع المستوئ الي باريس لاتمام التعاقد مع بطل العالم الارجنتيني ليونيل ميسي حسب ماافادبه مصدران لوكالة فرنسبرس .وكان نادري باريس سان جيرمان ،بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ،اعلن يوم السبت الماضي ان ميسي سيرحل عن صفوفه بعد المباراه الختامية للموسم كشفت عارضة الازياء،انتونيلا روكوزو،زوجة النجم الاجنتيني ليونيل ميسي ،مصير للعب باريس سان جبيرمان السابق.ونشرت انتونيلاصورة برفقة ميسي عبر حستبها عاى فيسبوك،وعلقت عليها قائلة . .وداعا باريس مرحبا برشلونة لا يسعني الانتظار للفضل التالي مم حياتنا وداعا باريس ..زوجة ميسي تحسم الجدل حول وجهته وتصدم جماهير الهلال السعودي.

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