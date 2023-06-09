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عدن - ياسمين التهامي - عريس سعودي يتوفى قبل زفاف بساعات بسبب لا يصدقه العقل وما الذي فعلته العروس؟

عريس سعودي توفي خلال الأيام الماضية في ليلة الدخلة، وذلك بعد ان ارتكب غلطة عمره ونفذ طلب العروسة فكانت نهايته صادمة وغير متوقعةوفي تفاصيل الخبر، فقد احتفل شاب سعودي عمره 24 عاماً، بزواجه من ابنة عمه البالغة من العمر (21 عاماً)، وسط أجواء من البهجة والفرح، لكنّ الفرحة لم تدم إلا ساعات قليلة.

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وبعد ساعتين من ليلة الدخلة، سمع الجيران أصوات سيارة الإسعاف، وتفاجئوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة.

الخبر الوارد، إنّ المسعفين حاولوا إنعاش العريس، حيث كان في مراحلَ خطيرة وفارق الحياة، وهذا ما صدم عائلته وزوجته

. ولفت إلى أنّ العروس دخلت في غيبوبة، يبنما طالب ذوو العريس بتشريح الجثة، حيث إتضح أنه توفي بسبب تناوله لجرعة زائدة من المنشط الجنسي “الفياغرا

“. وتابع الخبر أن العروس استفاقت من الغيبوبة بعد يومين، وطلبت التحدث إلى والد العريس، واعترفت له أنها ألحّت على زوجها لتناول “الفياغرا”، ورغم أنه رفض، لكن في النهاية وافق وتناول حبة واحدة.

أنها لم تكتفِ بتلك الحبة، فاستغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من الفياغرا في العصير، ظناً منها أن هذا سيزيد من قوة وطاقة العريس، ويجعل ليلة دخلتهم مميزة، لكن ذلك كان سبب وفاته. .: عريس سعودي يتوفى قبل زفاف بساعات بسبب لا يصدقه العقل وما الذي فعلته العروس ؟