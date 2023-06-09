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عدن - ياسمين التهامي - خادمة تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة وحشية صدمت جميع السعوديين.. تفاصيل

فاجأت خادمة كفيلها السعودي، بتصرف يبدو أنه انتقامًا على سوء معاملته لها، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب. حيث هربت من منزله في العاصمة السعودية الرياض. وكشف كفيل الخادمة أنه تفاجأ بهروب الخادمة، إذ شوهدت عند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران وهي هاربة رفقة سائق ليموزين قام بمساعدتها.وكان الكفيل السعودي قد استلم الخادمة من المكتب منذ أيام قليلة،

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وأنه عندما تواصل مع المكتب للإبلاغ عن هروبها أخبروه أن لديهم ثلاث خادمات هربن بنفس الطريقة في نفس اليوم. اقراء ايضاً : وبحسب الكفيل تدعى الخادمة "سوميتا بت واوان"، وهي من الجنسية الأندونيسية، تبلغ من العمر 35 عامًا.

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