شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة نصية تتسبب بتجمع الاف المواطنين في احد المحاكم السعودية.. وهذه محتواها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجمع عدد كبير من المواطنين أمام محكمة الاستئناف بمدينة أبها أمس، لاسترداد أموالهم من أحد المستثمرين.

وجاء ذلك بعد انتشار رسالة نصية مصحوبة برسالة صوتية، تتحدث عن إعادة أموال المساهمين لدى أحد المستثمرين خلال فترات طويلة سابقة،ودعت الأشخاص الذين لهم مبالغ مالية لدى المستثمر لمراجعة المحكمة لاسترداد أموالهم.

وأوضح موظفون في المحكمة للمواطنين عدم صحة الرسالة ومحتواها، مشيرين إلى أنها شائعة كاذبة..