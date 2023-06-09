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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو .. فتاة سعودية تحذر من شرب القهوة.. وتكشف عن إصابتها بأعراض خطيرة بعد تناولها يوميا

قالت فاطمة الطائي، إنها امتنعت عن شرب القهوة بعدما اعتادت على تناولها يوميا وذلك بعدما اكتشفت تسببها في فتحة داخل معدتها. وأكدت أنها كانت تشعر بحموضة حين تتناول الطعام، وبعد أن توقفت قليلا عن شرب القهوة شعرت بالخمول كما تكسرت أظافرها وطاح شعرها، بحسب وصفها. وقالت إنها بعدما ذهب للطبيب أخبرها أن القهوة تمنع امتصاص الجسم للعديد من العناصر الهامة وفي مقدمتها المغنسيوم والزنك والكالسيوم وهي عناصر مفيدة للجسم. وأوضحت أن نقص عنصر المغنسيوم في الجسم كان يشعرها بالنعاس دائما وعدم الرغبة في تناول الطعام (نقص الشهية)، كما أن السبب في تساقط شعرها هو عدم وجود نسبة عالية من الزنك. ووجهت نصيحة لكل شاب وفتاة بالابتعاد عن القهوة في مرحلة الشباب، وتناول مشروب "الشاي الأخضر مع النعناع"، حيث أن هذا المركب يحمي الإنسان من السكتات الدماغية وأمراض القلب وغيرها. https://t.co/cfi3kd9RzL بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً :

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