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عدن - ياسمين التهامي - ولي العهدالسعودي محمد بن سلمان يُفاجئ الجميع عندما كشف عن نوع السيارة المفضلة ..لن تصدق ماهي

من المعروف ان الشخصيات المشهورة المنتمية إلى العائلات الحاكمة تكون محط أنظار الكثير من الناس في العالم أجمع وهذا يجعلهم يقومون بالبحث عن نمط حياتهم الذي يكون مختلفًا.فضلاً عن أنهم يمتلكون أشهر السيارات وأجملها، لذلك سوف نعرفكم على ابرز سيارات محمد بن سلمان وحمدان بن محمد وكيف هي المنافسة بينهما.من الطبيعي أن تهتم شخصية بارزة مثل محمد بن سلمان بالسيارات الكبيرة الحجم التي تنتمي إلى فئة الأس يو في، لذلك ظهرت هذه الشخصية البارزة في المملكة العربية السعودية في سيارة لكزس LX 570 والتي تتميز بالكثير من التقنيات الحديثة التي تليق بالأمراء. أما حمدان بن محمد، فالظاهر أنه يميل مثل والده إلى جي كلاس من مرسيدس، حيث ظهر مرات عدة في هذه السيارة ولكن تلك التي اختارها تأتي باللون الأسود. إذا أردنا ان نقارن بين السيارتين، بالتأكيد لا يمكن أن ننكر أنهما تتمتعان بفخامة لا مثيل لها على الإطلاق، لذلك من الصعب اختيار الأفضل بينهما بالرغم من أن جي كلاس تأتي بسعر أعلى. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : فمتوسط سعر سيارة لكزس لكزس إل إكس في سوق السعودية 637,500 ريال، بينما تباع أغلى نسخ إلى جي كلاس من مرسيدس بسعر 691,994 ريال. فئة السيارات الصالونبدو أن التنافس على أوجّه بين محمد بن سلمان وحمدان بن محمد في هذه الفئة، حيث أن الأول يعتبر من عشاق الأس كلاس من مرسيدس والتي بالتأكيد تناسب ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلا أن الشيخ حمدان بن محمد ظهرت ضمن مجموعة سياراته رولز رويس فانتوم. بالرغم من أن السيارتين أوروبيتان، إلا أن الدفة هنا تميل أكثر إلى رولز رويس خصوصاً وأنها منذ زمن طويل كانت وما تزال فخمة إلى أقصى الحدود. لكن يجب أن لا ننكر أن أس كلاس رائعة جداً وتناسب الملوك والأمراء منذ فترة طويلة حتى يومنا هذا. فئة السيارات الأس يو في المتوسطة الفخامةالسيارات الأمريكية الكبيرة المتوسطة الفخامة ظهرت ضمن سيارات ولي العهد محمد بن سلمان الذي يبدو أنه يميل جداً إلى السيارات الأس يو في الكبيرة التي تعتبر مريحة جداً خلال الرحلات البرية مثل جمس يوكن. أما حمدان بن محمد فهو أيضاً تواجد ضمن أسطوله السيارات الأس يو في المتوسطة الفخامة، لذا كان من الطبيعي أن تظهر نيسان باترول الرائعة. وأنت هل تفضل الياباني عن الأمريكي أم العكس؟

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